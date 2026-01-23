Ecco i risultati aggiornati dell'Australian Open: Paolini si confronta con la giovane statunitense Iva Jovic, mentre Alcaraz prosegue senza difficoltà il suo cammino verso gli ottavi. Segui in tempo reale gli incontri e le ultime novità dal torneo, con un'analisi chiara e obiettiva delle partite in corso.

Superata di poco l'ora di gioco, la statunitense si porta rapidamente sul 30 a zero e poi, forse, pecca di deconcentrazione concedendo a Jasmine il pareggio. È la prima vera défaillance per Jovic che, comunque, conquista i due punti successivi consolidando il break. Arrivano, però, subito, altri tre erroracci della toscana che scivola sotto 0-40, annulla due palle break ma deve poi arrendersi. Jasmine acquista un po' di convinzione e questa volta è lei a scappare avanti sullo 0-30: Jovic rinviene giocando sugli scambi prolungati e sulla velocità, ma l'azzurra si procura una buona palla break, la prima nel set per lei. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 2-3, Iva si riprende subito il break; Alcaraz a gonfie vele Risultati in diretta

Australian Open, Paolini-Jovic 0-1, subito un break, Alcaraz a gonfie vele.I risultati in direttaSegui in tempo reale i risultati dell'Australian Open: Alcaraz si impone facilmente sugli ottavi, mentre Paolini affronta Jovic.

Australian Open: Paolini-Jovic 5, turno a zero per Iva; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli Australian Open proseguono con risultati significativi: Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi senza difficoltà, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Paolini-Jovic, Jasmine insegue gli ottavi: quando e dove vederla; Australian Open, quando gioca Paolini contro la 18enne Jovic: a Melbourne tocca anche ad Alcaraz e Zverev |…; LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra; Australian Open, Paolini contro Jovic. In campo anche Alcaraz e Zverev, dove vedere i match in tv.

Australian Open 2026, Alcaraz supera Moutet. Paolini in campo contro Jovic – La direttaJasmine Paolini oggi, 23 gennaio, scende in campo alla caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L'azzurra, numero 8 del mondo, affronta la ... lapresse.it

LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com