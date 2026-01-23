Gli ultimi risultati dell'Australian Open vedono Carlos Alcaraz qualificarsi senza difficoltà agli ottavi, mentre Jasmine Paolini affronta Iva Jovic in un match ancora in corso. Alcaraz ha vinto il suo incontro in tre set, mentre Paolini ha conquistato il primo set in 37 minuti. Segui in tempo reale gli aggiornamenti sui principali incontri di questa giornata di tennis.

Jasmine acquista un po' di convinzione e questa volta è lei a scappare avanti sullo 0-30: Jovic rinviene giocando sugli scambi prolungati e sulla velocità, ma l'azzurra si procura una buona palla break, la prima nel set per lei. Un gratuito della statunitense vale il 2 pari. Paolini cerca di alzare il ritmo, Jovic di allungare gli scambi ed è lei a vincere il duello. Break ai 15. Pubblicato, intanto, l'order of play per domani, sabato 24: sono stati anticipati, per il grande caldo, gli orari di inizio delle partite. Lorenzo Musetti alla Melbourne Arena inizierà alle 00:30 italiane (le 10:30 australiane) contro Machac, e alla stessa ora Lorenzo Darderi sulla Show Court Arena se la vedrà con Darderi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: Paolini-Jovic 2-6; 0-0, a Iva il primo set in 37'; Alcaraz a gonfie vele Risultati in diretta

Australian Open: Paolini-Jovic 5, turno a zero per Iva; Alcaraz a gonfie vele Risultati in direttaGli Australian Open proseguono con risultati significativi: Carlos Alcaraz si è qualificato agli ottavi senza difficoltà, mentre Jasmine Paolini affronta la giovane statunitense Iva Jovic.

Australian Open, Paolini-Jovic 0-1, subito un break, Alcaraz a gonfie vele.I risultati in direttaSegui in tempo reale i risultati dell'Australian Open: Alcaraz si impone facilmente sugli ottavi, mentre Paolini affronta Jovic.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Paolini-Jovic, Jasmine insegue gli ottavi: quando e dove vederla; Australian Open, quando gioca Paolini contro la 18enne Jovic: a Melbourne tocca anche ad Alcaraz e Zverev |…; LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: dalle 7.00 il match dell’azzurra; Australian Open, Paolini contro Jovic. In campo anche Alcaraz e Zverev, dove vedere i match in tv.

Australian Open 2026, Alcaraz supera Moutet. Paolini in campo contro Jovic – La direttaJasmine Paolini oggi, 23 gennaio, scende in campo alla caccia degli ottavi di finale agli Australian Open 2026. L'azzurra, numero 8 del mondo, affronta la ... lapresse.it

LIVE Paolini-Jovic 0-3, Australian Open 2026 in DIRETTA: avvio spavaldo della giovane americanaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Palla break Paolini. Scappa via il rovescio difensivo di Jovic. 30-30 A metà rete il dritto incrociato di ... oasport.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com