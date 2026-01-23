Gli Australian Open proseguono con i risultati delle italiane e delle prime teste di serie. Carlos Alcaraz si qualifica agli ottavi con una vittoria in tre set contro Moutet, mentre Jasmine Paolini affronta la statunitense Iva Jovic, subendo il secondo break e perdendo la partita in tre set. Segui in tempo reale gli aggiornamenti sui principali incontri del torneo.

Turno tenuto a zero per la statunitense, che in meno di mezz'ora è a un soffio dal vincere il primo set. Ancora un turno complicato per Jasmine che si ritrova sul 30 pari da 30-0, e di nuovo in deuce ai 40. Concessa di nuovo la palla break, per la terza volta consecutiva Paolini perde il servizio. Paolini muove finalmente il punteggio, nel game supera ai 30 la giovane statunitense e recupera uno dei due break. Nel frattempo, Carlos Alcaraz vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Il tennista spagnolo ha battuto il francese Corentin Moutet in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1 in due ore e sette minuti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open: Paolini-Jovic 0-3, Jasmine subisce il secondo break; Alcaraz a gonfie vele Risultati in diretta

Australian Open, Paolini-Jovic 0-1, subito un break, Alcaraz a gonfie vele.I risultati in direttaSegui in tempo reale i risultati dell'Australian Open: Alcaraz si impone facilmente sugli ottavi, mentre Paolini affronta Jovic.

