Jasmine Paolini è uscita al terzo turno degli Australian Open, sconfitta dalla statunitense Iva Jovic, 18 anni e testa di serie 29. La tennista italiana, attualmente ottava nel ranking WTA, non è riuscita a proseguire il cammino nel torneo. Jovic ora affronterà Yulia Putintseva, kazaka e numero 26 del tabellone, nei quarti di finale.

È già finita l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open. La tennista italiana, ottava del ranking Wta, ha perso al terzo turno contro la 18enne statunitense Iva Jovic, testa di serie numero 29, che adesso si giocherà un posto nei quarti di finale con la kazaka Yulia Putintseva. Paolini ha ceduto in due set col punteggio di 6-2, 7-6(3), complice un malessere allo stomaco che l’ha debilitata (e non è il primo caso a Melbourne). Verso la fine del primo set, al cambio campo sul 5-2 per l’avversaria, l’azzurra è stata costretta a chiedere l’ intervento del medico. Poi ha proseguito la partita, senza però riuscire a eguagliare il miglior risultato ottenuto nel primo Slam dell’anno (ottavi nel 2024). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Australian Open, Paolini fuori al terzo turno

Australian Open 2026, Paolini vola al terzo turno: Frech battuta in 2 setJasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno dell’Australian Open 2026, il primo Slam stagionale in corso a Melbourne.

Australian Open, Paolini vola al terzo turno: battuta in due set la polacca FrechJasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno degli Australian Open grazie a una vittoria in due set sulla polacca Frech.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Australian Open: Paolini parte bene, Cobolli subito fuori; Australian Open, Fery e un virus mettono al tappeto Cobolli. Subito fuori Venus Williams; Cobolli subito fuori agli Australian Open, Paolini senza problemi; Ho un buco nello stomaco: l’incubo di Cobolli agli Australian Open, è subito fuori.

Delusione Paolini, è fuori dagli Australian Open. Alcaraz domina: chi è il prossimo avversarioLo spagnolo liquida il francese in tre set e fa 87 vittorie in 1000 partite. Medvedev invece suda ma riesce ad avanzare ... tuttosport.com

Paolini eliminata al terzo turno, Alcaraz vola agli ottavi (eguagliando Borg): i risultati degli Australian OpenSi chiude al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open 2026. La tennista azzurra è stata sconfitta dalla statunitense ... msn.com

MEDVEDEV SHOW Il russo compie una rimonta incredibile da due set di svantaggio e vince 3-2 contro l’ungherese Marozsán. Terza vittoria consecutiva in uno Slam per Daniil che conquista gli ottavi di finale agli Australian Open Al prossimo turno affro x.com

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook