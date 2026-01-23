Australian Open |  Paolini eliminata da Jovic e dal mal di stomaco; Alcaraz agli ottavi Risultati live

All'Australian Open, Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale dopo una prova convincente. Jasmine Paolini invece viene eliminata dalla giovane statunitense Iva Jovic, in una partita segnata anche da problemi di stomaco. Qui i risultati live aggiornati per seguire l’andamento del torneo.

(Marco Calabresi) Iva Jovic, anni 18, batte Paolini. Non aveva mai battuto una delle prime 10 giocatrici del mondo. La sensazione è che ne batterà altre, almeno fin quando non ci arriverà lei. Dell'enorme talento dell'americana di origini serbe ne ha fatto le spese (6-2 7-6) Jasmine Paolini, condizionata anche lei da problemi di digestione e che nel secondo set aveva provato a tornare in partita, togliendo la battuta all'avversaria che stava servendo per chiudere il match. Il tabellone femminile di singolare resta senza italiane, con Paolini che potrà comunque consolarsi con il doppio in coppia con Sara Errani, anche lei battuta oggi in doppio in coppia con Andrea Vavassori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Paolini eliminata al 3° turno degli Australian Open: vince Jovic 6-2, 7-6Si ferma al 3° turno la corsa di Jasmine Paolini agli Australian Open: la n.7 del mondo è stata sconfitta con i parziali di 6-2, 7-6 dalla 18enne statunitense Iva Jovic (31 del seeding), con l'azzurra ... sport.sky.it

La tennista Jasmine Paolini è stata eliminata dagli Australian OpenLa tennista italiana Jasmine Paolini, numero 8 del ranking mondiale, ha perso 2 set a 0 (6-2, 7-6) contro la statunitense Iva Jovic nel terzo turno degli Australian Open, ed è stata eliminata dal torn ... ilpost.it

