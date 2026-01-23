Australian Open oggi Paolini-Jovic – Diretta

Oggi, agli Australian Open 2026, Jasmine Paolini affronta Iva Jovic nel terzo turno del torneo. L'incontro si svolge venerdì 23 gennaio, con diretta televisiva e streaming. Questo match rappresenta un importante momento di confronto nel percorso della tennista italiana nel prestigioso Slam di Melbourne.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. La tennista azzurra affronta oggi, venerdì 23 gennaio, la statunitense Iva Jovic – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Paolini ha già battuto Sasnovich all'esordio e Frech nel secondo turno, mentre Jovic ha eliminato Volynets e Hon. In caso . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

LIVE Paolini-Jovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: la giovane americana incute rispettoBenvenuti alla cronaca in tempo reale del match tra Jasmine Paolini e Iva Jovic, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Paolini-Jovic: orario e dove vedere la sfidaL'Australian Open 2026 prosegue con la partita tra Jasmine Paolini e Jovic, valida per il terzo turno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE: Jovic I vs Paolini J • WTA US Open 2025 #round2 #Jovic #Paolini #tennis #wta

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 21 gennaio · Tennis ATP e WTA; Paolini batte la polacca Frech e vola al terzo turno. Zverev e De Minaur promossi, Sabalenka avanti; Australian Open, i risultati di oggi in diretta: Paolini-Frech 6-2; 6-3, Jasmine al terzo turno; Alcaraz Zverev e De Minaur al terzo turno; Australian Open in diretta: Paolini al 3° turno, battuta Frech 6-2, 6-3. Avanti Alcaraz.

Dove vedere gli Australian Open oggi in tv e streaming: terzo turno per Paolini e AlcarazL'azzurra affronterà la 18enne americana Iva Jovic, lo spagnolo scenderà in campo sulla Rod Laver Arena contro il francese Moutet ... corriere.it

Diretta Australian Open 2026/ Paolini Jovic streaming video tv: ecco il terzo turno! (oggi 23 gennaio)Diretta Australian Open 2026 Paolini Jovic streaming video tv: terzo turno per l'azzurra, e match insidioso contro la diciottenne in grande ascesa. ilsussidiario.net

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com