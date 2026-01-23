Australian Open nervi tesi Osaka-Cirstea Cos’è successo

Nel terzo turno dell'Australian Open, Naomi Osaka e Sorana Cirstea hanno vissuto momenti di tensione durante il match di oggi, venerdì 23 gennaio. La partita è stata caratterizzata da alcuni episodi che hanno suscitato nervosismo tra le due tenniste. Di seguito, un'analisi degli eventi e delle dinamiche che hanno contraddistinto questa sfida.

(Adnkronos) – Nervi tesi tra Naomi Osaka e Sorana Cirstea, nel match del terzo turno dell'Australian Open di oggi, venerdì 23 gennaio. La partita, durata oltre due ore, è stata vinta dalla tennista giapponese al terzo set (6-3 4-6 6-2 il punteggio), quando il confronto si è acceso in campo. Il motivo? Cirstea si è lamentata con l'arbitro per il comportamento della giapponese, 'colpevole' di aver urlato "Come on" a più riprese, per caricarsi tra un punto e l'altro, finendo così con il distrarla. Insomma, una mancanza di rispetto. Dopo la vittoria, Osaka è andata a stringere la mano alla tennista romena, che ha avuto da ridere sugli episodi, facendoli notare una volta in più al giudice di sedia.

