Australian Open Melbourne anticipa i match per il caldo Milano-Cortina avrà bisogno di 1 miliardo di litri d’acqua

L’Australian Open di Melbourne ha anticipato alcune partite a causa delle alte temperature attese, che potrebbero raggiungere i 40°C. Nel frattempo, per le Olimpiadi Milano-Cortina si prevede un consumo di circa 946 milioni di litri d’acqua per l’innevamento artificiale, equivalente a quasi 380 piscine olimpioniche. Questi eventi evidenziano come le condizioni climatiche influenzino le organizzazioni sportive e i loro impatti ambientali.

Se a Melbourne il programma dell’Australian Open è rivoluzionato per il gran caldo che potrà toccare anche i 40 gradi, a Milano-Cortina il comitato organizzatore stima che le Olimpiadi invernali necessiteranno di circa 946 milioni di litri d’acqua, l’equivalente di quasi 380 piscine olimpioniche, per l’innevamento artificiale. C’è da mettersi le mani nei capelli per un clima impazzito e lo sport che cerca di tenere il passo. La Bbc fa il punto sulla situazione di Melbourne: Domani le partite inizieranno 30 minuti prima, con temperature che a Melbourne raggiungeranno i 40°C. L’Australian Bureau of Meteorology ha emesso un avviso di allerta per ondata di calore intensa, anche nello stato di Victoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

