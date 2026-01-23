Australian Open il caldo estremo stravolge il programma di sabato | quando giocano Sinner Musetti e Darderi

Per il secondo giorno degli Australian Open, le alte temperature a Melbourne hanno portato a un cambio nel programma di gioco. A causa dell’allerta caldo estremo, con temperature fino a 38°C, l’organizzazione ha deciso di anticipare gli incontri di un’ora sui campi principali e di mezz’ora sugli altri. Tra i protagonisti, Sinner, Musetti e Darderi sono pronti ad affrontare le sfide di questa giornata condizionata dal clima.

Il caldo "invade" gli Australian Open. Nella giornata di sabato a Melbourne ci sarà allerta caldo estremo, con temperature massime fino a 38 gradi e per questo motivo l'organizzazione dello Slam australiano ha deciso di anticipare il programma diurno di un'ora sui due campi principali, di mezz'ora sugli altri. L'obiettivo è finire prima dell'ora di punta del caldo australiano, intorno alle 16 locali. Anche per questo motivo i tre italiani impegnati nel tabellone maschile scenderanno in campo tutti e tre quando in Italia sarà notte. Sia Sinner, che Musetti e Darderi infatti saranno impegnati su tre campi diversi nel terzo turno degli Australian Open.

