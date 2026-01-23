australian open fuori paolini contro jovic male anche errani vavassori nel doppio

Allo Australian Open, Paolini è stata eliminata da Iva Jovic, con problemi di stomaco che hanno inciso sulla sua prestazione. Nella competizione di doppio misto, Errani e Vavassori hanno anch’essi concluso il loro percorso, evidenziando difficoltà sul cemento di Melbourne. La giornata segnala un momento complesso per gli italiani nel torneo, con sfide che testano resistenza e determinazione.

L'azzurra, frenata anche da problemi di stomaco, è stata superata dall'americana Iva Jovic. Nel doppio misto, out ErraniVavassori, che confermano le loro difficoltà sul cemento di Melbourne Giornata no per il tennis italiano agli Australian Open. Fuori al terzo turno Jasmine Paolini, eliminata dalla statunitense Iva Jovic. Out anche Errani e Vavassori nel doppio misto. Si interrompe al terzo turno l'avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open. Sulla John Cain Arena, la numero 8 del ranking mondiale è stata eliminata dalla giovane statunitense Iva Jovic, che si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6.

Australian Open 2026, il tabellone di Errani/Paolini nel doppio femminileAll'Australian Open 2026, Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno il torneo di doppio femminile.

Australian Open 2026, si ferma al primo turno la corsa di Errani e Vavassori nel doppio mistoAll'Australian Open 2026, la coppia italiana Errani e Vavassori si è fermata al primo turno nel doppio misto.

