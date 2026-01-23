All'Australian Open 2026, Aryna Sabalenka supera Anastasia Potapova nei sedicesimi di finale, con un punteggio di 7-6, 7-6. La partita, durata poco più di due ore, ha visto la tennista bielorussa qualificarsi per gli ottavi di finale nel tabellone femminile, dimostrando determinazione e attenzione ai dettagli in un match equilibrato e combattuto.

Nei sedicesimi di finale del tabellone di singolare femminile degli Australian Open Aryna Sabalenka doma la coriacea austriaca Anastasia Potapova 7-6(4) 7-6(7) in due ore e quattro minuti e accede così agli ottavi di finale. Nel prossimo turno la numero uno del mondo sfiderà la canadese Victoria Mboko che ha battuto la danese Clara Tauson. La numero uno del mondo parte bene con il break del 2-0 ottenuto ai vantaggi, ma la sua avversaria è brava a replicare con l’immediato 2-1 e a tenere la contesa in equilibrio dopo aver salvato la palla del 4-5. Potapova salva tre set point e si rifugia sul 6-6, ma nulla può nel tie-break quando la sua avversaria scappa sul 3-0, allunga nuovamente sul 4-3 e chiude i conti, al quarto set point, sul 7-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Sabalenka doma la coriacea austriaca Potapova e accede agli ottavi

Percorso semplice fino agli ottavi, Musetti o Djokovic in semifinale: il cammino di Sinner agli Australian OpenJannik Sinner si prepara a esordire agli Australian Open 2026, il primo Slam dell’anno, dopo aver partecipato a eventi come l’esibizione con Alcaraz e il One Million Dollar 1 Point Slam.

Australian Open 2026, Zverev doma Muller e si qualifica ai sedicesimiAll'Australian Open 2026, Alexander Zverev, testa di serie numero 3, si è qualificato per i sedicesimi di finale dopo aver battuto Alexandre Muller in quattro set.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Si parte con Cobolli e Paolini: il programma; Sabalenka batte la n° 702 al mondo, ma niente remake con Raducanu. Gauff domina; Australian Open donne: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff. In campo già domenica; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |….

Australian Open LIVE Day 5, diretta venerdì 23 gennaio 2026: tutti gli aggiornamenti e le notizie in liveblog, da Jasmine Paolini ad Alcaraz e ZverevAl via il terzo turno a Melbourne, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dei match del day 6. Riflettori su Jasmine Paolini in casa Italia. eurosport.it

Australian Open, Sabalenka tra record e politica: Sono per il tennis, ma voglio la paceTennis - Australian Open | È un evento di tennis. Ho già detto abbastanza in passato e non voglio parlare di politica qui, ha detto Aryna Sabalenka ... ubitennis.com

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com