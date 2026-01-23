Ecco il programma di domani, 24 gennaio, per la settima giornata degli Australian Open 2026. A causa delle alte temperature previste a Melbourne, gli incontri sono stati anticipati di un’ora rispetto al normale calendario. In questa giornata si svolgeranno diversi incontri, con la presenza di italiani in campo. Di seguito gli orari, la programmazione televisiva e l’ordine di gioco aggiornato.

Definito il programma di gioco della settima giornata degli Australian Open 2026. Sui campi di Melbourne Park sono attese temperature molto alte e per questa ragione si è deciso di anticipare di un’ora lo schedule sui campi. Per questo l’inizio delle partite avrà questo mutamento nello schedule da considerare. In casa Italia saranno tre i giocatori a essere protagonisti. Come ci si poteva aspettare, Jannik Sinner giocherà la sua prima partita in sessione diurna (australiana), non prima delle 02:00 nostrane (12:00 locali), contro l’americano Eliot Spizzirri. Il gran caldo sarà un fattore da considerare e potrebbe rivelarsi l’avversario vero e proprio per Jannik, piuttosto che il rivale con racchetta e pallina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, programma di domani (24 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Australian Open 2026, programma di domani (22 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoIl 22 gennaio, quinta giornata degli Australian Open 2026, vede il completamento del secondo turno nel singolare e l'inizio dei doppi.

Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoDomani, 20 gennaio, si concluderà il primo turno dei singolari e inizieranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Italiani oggi all'Australian Open 2026: le partite del 20 gennaio · Tennis ATP e WTA; Sinner, il derby e non solo: il programma; Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic; RECAP Day 2: 100 volte Novak Djokovic; l'Italia avanza con il deb Maestrelli.

Australian Open, anticipate le partite di Sinner e Musetti: il motivoAnticipate le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, così come quella di Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Il programma della settima giornata dello Slam di Melbourne che inizia nella n ... adnkronos.com

Australian Open 2026, programma di domani (23 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campoAgli Australian Open 2026 di tennis domani, venerdì 23 gennaio, nella sesta giornata, scenderanno in campo tre italiani, protagonisti nel singolare ... oasport.it

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su discovery+ - facebook.com facebook

Pronti per il Day 6 degli Australian Open In campo la nostra Paolini ma anche Alcaraz, Sabalenka, Medvedev e tanti altri: segui i match LIVE su @discoveryplusIT #Tennis #AusOpen2026 x.com