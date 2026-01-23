Australian Open 2026 Paolini eliminata da Jovic | Avevo lo stomaco bloccato non stavo bene

Durante l’Australian Open 2026, Jasmine Paolini è stata eliminata da Jovic. La tennista italiana ha dichiarato di non sentirsi bene durante il match, evidenziando un problema allo stomaco che ha influito sulle sue performance. La sua uscita prematura rappresenta un momento di riflessione sulla condizione fisica e le sfide che possono influenzare anche i risultati nei grandi tornei.

Melbourne, 23 gennaio 2026 – Jasmine Paolini saluta l’Australian Open in anticipo rispetto alle premesse. La tennista azzurra è stata eliminata nel terzo turno del torneo dalla statunitense Iva Jovic, anche a causa di condizioni fisiche non proprio ottimali: “Dopo pranzo mi sono sdraiata un po’ sul divano e c’era l’aria condizionata – ha spiegato l’azzurra ai microfoni di Eurosport -. Infatti ho iniziato a sentire freddo e forse lì dovevo capire che qualcosa non andava. Non riuscivo a muovermi bene perché facevo fatica a respirare con lo stomaco bloccato. Lei ha giocato molto bene ma io non posso valutare a pieno la mia prestazione, perché avevo il respiro affannoso, non riuscivo a colpire come volevo”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

