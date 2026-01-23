Australian Open 2026 Musetti e Darderi affrontano Machac e Khachanov Orario tv

L'Australian Open 2026 si avvicina alle fasi decisive, con Musetti e Darderi pronti a sfidare Machac e Khachanov. La partita si svolgerà a Melbourne il 23 gennaio 2026 e sarà trasmessa in diretta televisiva. Dopo settimane di tornei e preparazioni, i due italiani cercano di proseguire il loro cammino nel torneo più importante del tennis australiano.

Melbourne, 23 gennaio 2026 - Sono rimaste poche le carte da giocarsi per l'Italia all'Australian Open 2026. Specie dopo l'eliminazione di Jasmine Paolini, mentre nel tabellone maschile sono ancora tre gli azzurri. Jannik Sinner ovviamente, ma anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi viene dal derby vinto contro Lorenzo Sonego, ko 6-3, 6-3, 6-4, mentre in precedenza il numero 5 del mondo aveva superato il belga Raphaël Collignon, ritiratosi nel corso del quarto set. Per accedere per la prima volta in carriera agli ottavi di finale dell'Australian Open, il tennista toscano dovrà avere la meglio di Tomas Machac, che ha alle spalle i successi ai danni del bulgaro Grigor Dimitrov (6-3, 6-3, 6-4) e del greco Stefanos Tsitsipas (6-4, 3-6, 7-6, 7-6). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Australian Open 2026, Musetti e Darderi affrontano Machac e Khachanov. Orario tv Dove vedere in tv Darderi-Khachanov, Australian Open 2026: orario, programma, streamingPer seguire in tv e streaming il match tra Luciano Darderi e Karen Khachanov agli Australian Open 2026, appuntamento sabato 24 gennaio dalle 00:30 italiane. Dove vedere in tv Musetti-Machac, Australian Open 2026: orario, programma, streamingDomenica 24 gennaio, alle 00:30 ora italiana, si svolge il match tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac, valido per il terzo turno degli Australian Open 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, è derby all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Programma anticipato a Melbourne: come mai si gioca mezz'ora prima?; Australian Open, diretta: Musetti batte Sonego. Avanti Darderi, Djokovic troppo forte per Maestrelli; Dal possibile derby con l’amico Sonego a un terzo turno già ostico: il cammino di Musetti agli…. Australian Open 2026, programma anticipato a Melbourne: come mai Lorenzo Musetti e Luciano Darderi giocano mezz'ora prima nel day 7TENNIS, AUSTRALIAN OPEN 2026 - Il day 7 rappresenta un unicum all'interno di questa edizione dello Slam, dal momento in cui vedrà il programma anticipato. eurosport.it Australian Open, in campo Sinner, Musetti e Darderi: il programma completoTornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gen ... adnkronos.com Australian Open: Paolini eliminata, Jovic agli ottavi. L'azzurra cede in due set alla diciottenne americana. 'Avevo mal di stomaco, ma lei ha meritato' #ANSA facebook Francisco Cerundolo elimina Rublev e per la prima volta in carriera raggiunge la seconda settimana dell'Australian Open #AO26 x.com

