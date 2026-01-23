Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino vincente battendo Corentin Moutet in tre set (6-2, 6-4, 6-1) nei sedicesimi di finale. La vittoria permette allo spagnolo di approdare agli ottavi, confermando la sua posizione di testa nel torneo e continuando la sua corsa verso il titolo.

Non conosce soste il percorso del numero uno del mondo. Nell’incontro dei sedicesimi di finale degli Australian Open 2026 Carlos Alcaraz liquida la pratica del francese Corentin Moutet 6-2 6-4 6- 1 e accede agli ottavi di finale. Nel prossimo turno lo spagnolo affronterà lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero diciannove che ha approfittato del ritiro di Alejandro Davidovich Fokina. Il tennista iberico inizia la partita con il break a 30 sull’errore di rovescio del rivale e consolida il vantaggio con il turno di battuta del 2-0. Il transalpino prova ad entrare in partita con il 2-1. L’iberico annulla la palla del possibile 2-2 prima di allungare 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Carlos Alcaraz liquida la pratica Moutet. Lo spagnolo accede agli ottavi

