Australian Open 2026 allerta caldo estremo | cosa prevede l’Extreme Heat Protocols

L'Australian Open 2026 si avvicina con previsioni di temperature elevate, tra 37 e 38°C. Per garantire la sicurezza dei partecipanti, sono stati attivati i Extreme Heat Protocols, un insieme di misure specifiche per affrontare le condizioni climatiche estreme. Questa attenzione mira a preservare l’integrità del torneo e la salute di giocatori e spettatori durante le giornate più calde.
Con temperature previste anche tra i 37 e i 38°C, lo Slam di Melbourne si prepara a fare i conti con il grande caldo. In vista della giornata di domani, gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso di anticipare di un’ora l’orario abituale dei match, una scelta volta a limitare l’esposizione dei giocatori alle condizioni climatiche più estreme. Del resto, il Major si disputa nel pieno dell’estate australe e negli anni il caldo ha spesso rappresentato un fattore determinante, non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto fisico. Proprio per questo il torneo è dotato di un protocollo specifico, denominato Extreme Heat Protocols (EHP), pensato per garantire condizioni di gioco il più possibile sicure e ridurre il rischio di colpi di calore o altri problemi legati allo stress termico. 🔗 Leggi su Oasport.it
