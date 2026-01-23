Ausili e strumenti tecnologici per persone con disabilità e Dsa | al via le domande

Sono aperti i termini per presentare le domande relative al bando 2026, che prevede contributi per l’acquisto, noleggio o leasing di ausili e strumenti tecnologici destinati a persone con disabilità o DSA. Questa iniziativa mira a favorire l’autonomia e il miglioramento della qualità di vita attraverso il supporto di tecnologie adeguate. Le domande devono essere presentate entro le scadenze previste dal bando.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al bando 2026 per l’assegnazione di contributi volti all’acquisto noleggio o leasing di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Finalità e Destinatari La misura, disciplinata dalla Legge Regionale 2399 e recentemente rifinanziata da Regione Lombardia, mira a sostenere l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Possono accedere al contributo i residenti in provincia di Bergamo che presentino i seguenti requisiti: – ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.🔗 Leggi su Bergamonews.it

