Aumento 5 cent Tangenziale Napoli rimborsi con bonifico se il casello non dà resto Ma solo uno su 5 paga con monete

Tangenziale Napoli ha annunciato un aumento di 5 centesimi sulla tariffa e prevede rimborsi tramite bonifico nel caso in cui il casello non fornisca il resto. Tuttavia, dati recenti indicano che solo un automobilista su cinque utilizza monete per il pagamento. Questa novità mira a semplificare le operazioni, ma evidenzia anche le abitudini di pagamento più moderne e digitali tra gli utenti.

I dati di Tangenziale Napoli: solo un automobilista su 5 paga con le monetine. Rimborsi a casa tramite bonifico se il casello non dà resto.🔗 Leggi su Fanpage.it Pedaggi autostradali in rialzo dal 2026: verso l’aumento di 5 cent anche per la tangenziale di NapoliA partire dal 1° gennaio 2026, le tariffe autostradali subiranno un aumento dell’1,5%, in conformità con l’adeguamento all’inflazione deciso dalla Corte Costituzionale. Napoli, paga la multa stradale ma per 50 cent di differenza gli arriva un’ingiunzione da 312 euroUna multa stradale del 2023 di 115 euro, pagata tramite bonifico, può portare a un'ingiunzione di pagamento di 312 euro, a causa di una differenza di soli 50 centesimi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Aumento tangenziale Napoli, Salvini: Non è colpa del Governo, decisione del 2009; Aumento pedaggio Tangenziale Napoli, Salvini: Non deciso da questo governo ma nel 2009; Tangenziale, Salvini sull'aumento del pedaggio: Non lo ha deciso questo governo; Tangenziale di Napoli, disagi eproteste per lavori e aumenti. Aumento di 5 centesimi per la Tangenziale di Napoli, scontro tra Borrelli e Salvini in ParlamentoL’aumento di cinque centesimi del pedaggio della Tangenziale di Napoli, entrato in vigore dal 1° gennaio 2026, ha riacceso una discussione che dura da oltre un decennio. Il costo per attraversare l’ar ... internapoli.it Aumento pedaggio Tangenziale Napoli, Salvini: Non deciso da questo governo ma nel 2009Salvini alla Camera spiega: Qualsiasi proposta di cambiare andrebbe a modificare la convenzione e non garantirebbe la continuità della gestione ... fanpage.it Aumento di 5 centesimi per la Tangenziale di Napoli, scontro tra Borrelli e Salvini in Parlamento https://nap.li/8HSX - facebook.com facebook

