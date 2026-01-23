Aumenti di 5 euro a pacchetto per le sigarette | pronta la legge di iniziativa popolare

È stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare che prevede un aumento di 5 euro sul prezzo di ogni pacchetto di sigarette, incluse le sigarette elettroniche. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e destinare le risorse raccolte al rafforzamento del sistema sanitario nazionale. La proposta si inserisce nel dibattito sulle misure per la tutela della salute pubblica e la sostenibilità del sistema sanitario.

Cinque euro in più sul prezzo di tutti i prodotti da fumo, comprese le nuove sigarette elettroniche, per contrastare il tabagismo e reperire fondi da investire nel sistema sanitario nazionale. L'idea è stata avanzata negli scorsi mesi da Aiom (Associazione italiana di oncologia medica).

