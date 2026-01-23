Aumenti di 5 euro a pacchetto Colpo durissimo per i fumatori la notizia è appena arrivata

È stato annunciato un aumento di 5 euro sul prezzo di ogni pacchetto di sigarette, una decisione che impatta direttamente i consumatori italiani. Questa misura, adottata dalle autorità competenti, riflette l’obiettivo di promuovere la salute pubblica e ridurre il consumo di tabacco. La notizia ha suscitato reazioni e dibattiti tra cittadini e esperti, segnando un importante passo nella strategia di contrasto al tabagismo in Italia.

Il dibattito sulla salute pubblica in Italia ha subito una brusca accelerazione nelle ultime ore grazie a una mossa coordinata dalle principali autorità scientifiche del Paese. La proposta di legge di iniziativa popolare che mira a introdurre un incremento di cinque euro sul prezzo di ogni pacchetto di sigarette e sui prodotti da inalazione non è solo una manovra economica ma rappresenta una vera e propria dichiarazione di guerra al tabagismo. Questa iniziativa nasce dalla sinergia tra Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom, con l’obiettivo dichiarato di colpire l’abitudine al fumo attraverso la leva del prezzo per reinvestire poi il ricavato nel Sistema Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

