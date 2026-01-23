Atti troppo complessi incidente probatorio rinviato a maggio per l’inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi

L’incidente probatorio relativo all’inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi, giovane sciatrice della Nazionale juniores, è stato rinviato al 18 maggio 2026. La decisione è stata presa a causa di atti processuali troppo complessi. La giovane si è infortunata durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige, e il procedimento mira a chiarire le cause dell’incidente.

È stato rinviato al 18 maggio 2026 l 'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice della Nazionale juniores deceduta il 28 ottobre 2024, il giorno dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige. Un rinvio, secondo quanto riporta l'Ansa, per la particolare complessità del caso. La Procura di Bolzano aveva inizialmente aperto un fascicolo per "atti non costituenti notizia di reato", archiviato 24 ore dopo. L'indagine è stata successivamente riaperta a seguito della memoria depositata dai familiari, accompagnata da due consulenze: una medico-legale, che indica come causa del decesso l'impatto contro il margine rialzato della pista, e una tecnica sulle misure di sicurezza ritenute eventualmente carenti.

