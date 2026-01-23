Nella stazione di Empoli, il 23 gennaio 2026, si è verificato un incidente che ha causato la morte di Gaia Gelsi, 22 anni, investita da un treno. Le indagini della Polfer non hanno ancora chiarito le cause dell’incidente, né confermato il coinvolgimento di terzi. Le telecamere di videosorveglianza sono in fase di analisi, mentre le autorità mantengono il massimo riserbo sulle ipotesi investigative.

Empoli, 23 gennaio 2026 – L’unica cosa certa è che nessuno l’ha spinta. Ma nemmeno l e telecamere di videosorveglianza della stazione di Empoli, visionate a lungo dagli uomini della Polfer, sembrano chiarire i motivi per cui una ragazza di 22 anni, Gaia Gelsi, è morta dopo essere stata investita dal treno all’altezza del binario 1 dello scalo empolese. La volontaria della Misericordia, originaria di Certaldo, ha perso la vita dopo giorni di agonia: l’incidente era avvenuto la sera di martedì scorso, 20 gennaio, intorno alle 21. stradella - pavia la stazione vandali hanno rotto vetri e sporcato sottopassaggi - foto torres Le ipotesi sulla tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Attenta, sei troppo vicina ai binari”. Ragazza travolta e uccisa dal treno, le ipotesi sull’incidente alla stazione

