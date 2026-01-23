Durante una manifestazione curda ad Anversa, Belgio, si è verificato un grave episodio: un attacco con coltello ha causato il ferimento di sei persone, due delle quali sono in condizioni critiche. L'evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e avviato le indagini delle autorità competenti. La situazione rimane sotto controllo mentre si cercano le motivazioni e i responsabili di quanto accaduto.

Sei persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco con coltello durante una manifestazione curda ad Anversa, in Belgio. Lo riferisce la radio locale Rtbf. Tutte le vittime sono state trasportate in ospedale, e secondo la polizia due di loro sono attualmente in fin di vita. Quattro sospettati sono stati arrestati: secondo i primi accertamenti, si sarebbero infiltrati tra la folla prima di aggredire i manifestanti. Le indagini sono in corso, comprese la raccolta di prove, mentre il movente resta da accertare. L’aggressione è avvenuta in serata davanti al Teatro dell’Opera di Anversa. Quattro feriti sono stati soccorsi sull’Operaplein e due vicino alla Rooseveltplaats e alla Sint-Elisabethstraat. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Attacco con coltello durante manifestazione curda ad Anversa: sei feriti, due in fin di vita

