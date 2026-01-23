astolfo e la luna tre recite speciali in scena al giglio

Domenica 25 gennaio al Teatro San Girolamo andrà in scena “ Con Astolfo sulla luna “. Uno spettacolo per occhi chiusi, un progetto teatrale originale ispirato all’ Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, pensato in primo luogo per persone cieche e ipovedenti ma fruibile anche da pubblico normovedente. In programma tre recite, una ogni due ore a partire dalle ore 17. Lo spettacolo, ideato e firmato, per allestimento e regia, da Maria Teresa Elena, che per la drammaturgia si è avvalsa della collaborazione di Debora Pioli, propone un’esperienza immersiva e multisensoriale che supera i confini della visione tradizionale: gli attori ricreano le atmosfere ariostesche attraverso una sapiente combinazione di stimoli sonori, tattili e olfattivi, trasformando il pubblico in veri e propri “spett-attori”, coinvolti direttamente nello spazio scenico e nell’azione teatrale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

