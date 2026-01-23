Assegno di inclusione Adi | ecco il calendario dei pagamenti del 2026

L’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (Adi) per il 2026, con la pubblicazione del messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026. Questa guida fornisce le date previste per ricevere l’assegno, consentendo ai beneficiari di pianificare al meglio le proprie spese. Di seguito, si trovano le informazioni ufficiali e aggiornate relative alle scadenze di pagamento per il nuovo anno.

L’Inps ha ufficializzato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione 2026 attraverso la pubblicazione del messaggio numero 214 del 22 gennaio 2026. Il documento risulta fondamentale per i nuclei familiari che beneficiano della misura di sostegno, poiché stabilisce con precisione le tempistiche per la disponibilità delle somme spettanti a ogni beneficiario. Per ricevere l’indennità è necessario che i richiedenti abbiano superato con esito favorevole la fase istruttoria e sottoscritto il Patto di attivazione digitale (Pad). La procedura segue due percorsi distinti: il primo riguarda chi accede alla prestazione per la prima volta, mentre il secondo interessa i rinnovi per le domande già attive e soggette a verifiche periodiche sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Assegno di inclusione, calendario dei pagamenti Inps ma attenzione all'IseeL'Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell'Assegno di Inclusione (Adi) per il 2026.

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE

