Assalto alla ditta orafa | abbattuta una parete di un capannone per fare razzia

Nella zona industriale di Arezzo, la notte scorsa si è verificato un furto presso una ditta orafa, durante il quale è stata abbattuta una parete del capannone per accedere ai beni custoditi. L'episodio, caratterizzato da una violenza strutturale, ha causato danni significativi alla struttura e ha suscitato attenzione tra le autorità locali. Indagini in corso per chiarire i dettagli e identificare i responsabili.

AREZZO – Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno con una violenza strutturale inaudita ha scosso la notte scorsa il cuore della zona industriale di Arezzo. Poco dopo le 2,30, una banda di malviventi ha preso di mira una nota ditta orafa situata in via Ramelli, specializzata nella produzione di leghe leggere, utilizzando una tecnica definita “a sfondamento” che ha causato danni per decine di migliaia di euro. Un assalto con mezzi meccanici. I ladri non hanno scelto la via d’ingresso principale, protetta da sistemi di sicurezza tradizionali, ma hanno preferito infiltrarsi passando attraverso un capannone confinante che ospita un’azienda produttrice di cartongesso.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

