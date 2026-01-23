Askatasuna il kit per la guerriglia in piazza Zangrillo | Tutorial social intollerabili

Da ilgiornale.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza, ha suscitato polemiche con la diffusione di tutorial social considerati inaccettabili. A pochi giorni dalla manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino, contro lo sgombero del centro sociale, si evidenzia come alcuni materiali vadano oltre l’invito alla partecipazione, alimentando tensioni e comportamenti non conformi alle regole democratiche.

A pochi giorni dalla manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, sui social circolano materiali che vanno ben oltre il semplice invito a scendere in piazza. Slide, istruzioni operative e veri e propri vademecum per affrontare eventuali scontri con le forze dell’ordine vengono diffusi da un profilo che si presenta come “Primo soccorso operativo”, rivolgendosi direttamente ai partecipanti. E l’allarme arriva direttamente dal governo. A sollevare il caso è il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che parla senza mezzi termini di una deriva pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

askatasuna il kit per la guerriglia in piazza zangrillo tutorial social intollerabili

© Ilgiornale.it - Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza. Zangrillo: "Tutorial social intollerabili"

Leggi anche: "Fuori le truppe di occupazione". Askatasuna in piazza: guerriglia a Torino. Bombe carta contro la polizia

Askatasuna, si teme per la manifestazione di oggi 20 dicembre a Torino. Il ministro Zangrillo: «Un centro culturale? Balle…»Oggi a Torino si svolge una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Askatasuna, prove tecniche di guerriglia. Ecco il kit antagonista per gli scontri; Torino, i violenti preparano la rivolta contro lo sgombero di Askatasuna. In rete i kit e i manuali di sopravvivenza; Torino, verso il corteo per Askatasuna: sui social consigli anti-lacrimogeni; Torino i violenti preparano la rivolta contro lo sgombero di Askatasuna In rete i kit e i manuali di sopravvinenza.

askatasuna il kit perAskatasuna, prove tecniche di guerriglia. Ecco il kit antagonista per gli scontriUn kit per affrontare le manifestazioni contro le politiche del governo. È il nuovo livello di scontro che il mondo antagonista ha progettato per aprire una stagione di contestazioni che va dallo sgom ... msn.com

askatasuna il kit perTorino, verso il corteo per Askatasuna: sui social consigli anti-lacrimogeniAskatasuna vuol dire libertà. Torino è partigiana, cita la locandina firmata da Zerocalcare. Dopo lo sgombero, il centro sociale convoca l’antagonismo nazionale al Campus Einaudi: mille presenti, ... giornalelavoce.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.