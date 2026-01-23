Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza, ha suscitato polemiche con la diffusione di tutorial social considerati inaccettabili. A pochi giorni dalla manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino, contro lo sgombero del centro sociale, si evidenzia come alcuni materiali vadano oltre l’invito alla partecipazione, alimentando tensioni e comportamenti non conformi alle regole democratiche.

A pochi giorni dalla manifestazione nazionale del 31 gennaio a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, sui social circolano materiali che vanno ben oltre il semplice invito a scendere in piazza. Slide, istruzioni operative e veri e propri vademecum per affrontare eventuali scontri con le forze dell’ordine vengono diffusi da un profilo che si presenta come “Primo soccorso operativo”, rivolgendosi direttamente ai partecipanti. E l’allarme arriva direttamente dal governo. A sollevare il caso è il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che parla senza mezzi termini di una deriva pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Askatasuna, il kit per la guerriglia in piazza. Zangrillo: "Tutorial social intollerabili"

Leggi anche: "Fuori le truppe di occupazione". Askatasuna in piazza: guerriglia a Torino. Bombe carta contro la polizia

Askatasuna, si teme per la manifestazione di oggi 20 dicembre a Torino. Il ministro Zangrillo: «Un centro culturale? Balle…»Oggi a Torino si svolge una manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

