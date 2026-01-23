ascolti tv i dati del 22 gennaio 2026

I dati di ascolto tv del 22 gennaio 2026 mostrano buoni risultati per i canali Rai. In particolare, su Rai1, la serie Don Matteo 15 ha registrato un ascolto significativo nella serata di ieri. Questi numeri evidenziano la costante presenza e il gradimento del pubblico verso le produzioni della rete pubblica, confermando la rilevanza dell’offerta televisiva pubblica nel panorama attuale.

Bene i canali Rai. Nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 conquista bene 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. In onda su Canale5 Striscia la Notizia si ferma a 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6%. Poi, su Rai2 Ore 14 Sera registra 671.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro non va oltre 674.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 992.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 661.000 spettatori (5%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 809.000 spettatori e il 5.7%. Su Tv8 Europa League – Celta Vigo-Lilla ottiene 405. 🔗 Leggi su 361magazine.com

