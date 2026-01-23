ascolti tv del 22 gennaio don matteo si scontra con striscia la notizia gerry scotti sta a guardare

Il 22 gennaio, le reti televisive italiane hanno offerto diverse alternative di intrattenimento. Su Canale 5, è tornata la storica edizione di Striscia la Notizia, ora con una nuova formula, mentre Gerry Scotti ha mantenuto un ruolo di rilievo con La Ruota della Fortuna, lasciando spazio a confronti tra programmi e figure di punta del panorama televisivo nazionale.

Giovedì 22 gennaio è tornata in tv Striscia la Notizia su Canale 5 con una nuova formula, dopo che Gerry Scotti ha soffiato il posto al programma di Antonio Ricci con La Ruota della Fortuna. D’altro canto, la scelta di Mediaset è stata vincente, almeno fino a questo momento, considerato gli indici di ascolto da record che sta facendo. Così, Striscia ha dovuto attendere e dopo mesi ha trovato il suo posto in palinsesto. Greggio e Iacchetti, circondati da ben sei veline, sono approdati in prima serata. Per loro la strada è ancora tutta in salita. Infatti, oltre ad essere schiacciati da zio Gerry che il fenomeno televisivo del momento, si sono dovuti confrontare con una delle serie di punta di Rai 1, ossia Don Matteo, arrivato alla quindicesima stagione. 🔗 Leggi su Dilei.it

