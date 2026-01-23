ascolti tv 22 gennaio 2026

Il 22 gennaio 2026 si è assistito a un confronto tra Rai e Mediaset negli ascolti televisivi, con variazioni nei dati di audience delle principali trasmissioni. In questo articolo, Giulio Strocchi analizza le tendenze, evidenziando chi ha guadagnato consensi e chi ha registrato un calo, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione televisiva del giorno.

LA SFIDA TRA RAI E MEDIASET: CHI SALE E CHI SCENDE COMMENTO E ANALISI A CURA DI GIULIO STROCCHI Giovedì. Giovedì 22 gennaio 2026 ha incoronato Rai1 con Don Matteo 15, che ha conquistato 3.770.000 spettatori, pari al 22,8% di share, affascinando il pubblico con indagini delicate e ambientazioni umbre intramontabili. Canale 5 ha risposto con il ritorno di Striscia la Notizia, che ha totalizzato 2.783.000 spettatori (18,6%), confermandosi una satira pungente capace di divertire e indignare. Rai3 con Splendida Cornice ha raggiunto 992.000 spettatori (6,2%). Italia1 con Safe House si è fermata a 674. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Nella serata di giovedì 22 gennaio 2026, Don Matteo 15 ha registrato un ascolto di circa 3,77 milioni di spettatori, pari al 22,8% di share, confermando il suo ruolo di protagonista.

Ecco l'ascolto TV di giovedì 22 gennaio 2026: su Rai1, Don Matteo 15 ha raccolto 3.

