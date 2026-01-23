Arte come bypassare l’Occidente

L’arte contemporanea spesso riflette le influenze culturali e sociali dei contesti in cui si sviluppa. In questo articolo si analizza come artisti provenienti da paesi come Corea ed Emirati Arabi possano adottare approcci differenti, superando i confini dell’Occidente. Attraverso esempi e riflessioni, si esplora il modo in cui le diverse tradizioni contribuiscono a rinnovare il panorama artistico globale, offrendo nuove prospettive di interpretazione e creazione.

Reportage Il rapporto tra la Corea e i paesi Golfo è più lungo e complesso di quanto possa sembrare. A partire dagli anni '70, decine di migliaia di lavoratori coreani si sono recati negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per costruire porti, autostrade e nuove città: uno dei primi scambi di modernizzazione Sud-Sud che ha lasciato un'impronta sociale e visiva duratura su entrambe le parti. Oggi questi legami si sono spostati dal petrolio e dall'edilizia alla cultura

