L’arte contemporanea spesso riflette le influenze culturali e sociali dei contesti in cui si sviluppa. In questo articolo si analizza come artisti provenienti da paesi come Corea ed Emirati Arabi possano adottare approcci differenti, superando i confini dell’Occidente. Attraverso esempi e riflessioni, si esplora il modo in cui le diverse tradizioni contribuiscono a rinnovare il panorama artistico globale, offrendo nuove prospettive di interpretazione e creazione.

Reportage Il rapporto tra la Corea e i paesi Golfo è più lungo e complesso di quanto possa sembrare. A partire dagli anni '70, decine di migliaia di lavoratori coreani si sono recati negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per costruire porti, autostrade e nuove città: uno dei primi scambi di modernizzazione Sud-Sud che ha lasciato un'impronta sociale e visiva duratura su entrambe le parti. Oggi questi legami si sono spostati dal petrolio e dall'edilizia alla cultura Reportage Il rapporto tra la Corea e i paesi Golfo è più lungo e complesso di quanto possa sembrare. A partire dagli anni '70, decine di migliaia di lavoratori coreani si sono recati negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per costruire porti, autostrade e nuove città: uno dei primi scambi di modernizzazione Sud-Sud che ha lasciato un'impronta sociale e visiva duratura su entrambe le parti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Arte, come bypassare l’Occidente

Oriente incontra Occidente: il trentennale viaggio dell'arte cinese a VeneziaIl trentennale percorso dell’arte cinese a Venezia si distingue per il suo dialogo con il contesto occidentale.

Leggi anche: Mastella: “Concorsi, bypassare graduatoria di Benevento è una stortura fuori da ogni logica giuridica e morale ”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Arte, come bypassare l’Occidente; ? Nel rudere sul mare nasce la galleria d’arte di Borgo Egnazia.

"Una settimana nel mondo dei sogni" un piccolo viaggio in sette tappe nel mondo del sogno, un volo fra fantasia e relatà sulle ali del'inconscio. DOMENICA: l sogno come fonte dell'arte: quando l'inconscio diventa creazione Giunti al termine di questo viag - facebook.com facebook