L’Arsenale celebra i suoi 44 anni, mantenendo fede alla sua missione di promuovere cultura attraverso il cinema. Un luogo dedicato alla condivisione, al dialogo e alla creazione di relazioni, che da oltre quattro decenni offre uno spazio di confronto aperto alla comunità. Un punto di riferimento per chi desidera approfondire, incontrare e riflettere, mantenendo intatta la sua vocazione di “luogo di cultura oltre le proiezioni”.

di Mario Ferrari PISA L’Arsenale compie 44 anni e continua a fare la stessa cosa di sempre: usare il cinema per creare relazione, confronto e comunità. In via San Martino, dal 1982 a oggi, è cambiato il mondo, sono cambiati i pubblici e i linguaggi, ma non l’idea di fondo: il cinema non come consumo, ma come esperienza che arricchisce, fa confrontare e condividere. Mentre il settore si interroga sul proprio futuro, l’Arsenale festeggia restando fedele a se stesso. A raccontarlo sono i responsabili della programmazione, Antonio Capellupo e Simonetta Della Croce. Se doveste scegliere parole chiave per descrivere questi 44 anni, quali sarebbero? "Passaparola, curiosità e fiducia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arsenale 44 anni: "Luogo di cultura oltre le proiezioni"

L’Arsenale festeggia 44 anni: proiezione gratuitaStasera alle 20.30 la visione del capolavoro di Woody Allen Io e Annie a ingresso libero . msn.com

BUON COMPLEANNO ARSENALE! QUARANTAQUATTRO CANDELINE PER IL CINECLUB PISANO Era il 20 gennaio del 1982 e l’Arsenale iniziava a Pisa la sua attività di promozione della cultura cinematografica. Sono passati quarantaquattro anni e il pro - facebook.com facebook