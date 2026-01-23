Arrivano i fondi per il recupero della chiesa

Sono stati stanziati 300.000 euro per il restauro della chiesa della Santissima Trinità, situata tra via Dante e corso Garibaldi a Gubbio. Questo intervento mira a preservare un importante patrimonio storico e architettonico della città, contribuendo alla tutela e alla valorizzazione del centro storico. I fondi rappresentano un passo fondamentale per il recupero e la conservazione di questa significativa struttura religiosa.

GUBBIO – Trecentomila euro per il recupero della chiesa della Santissima Trinità, all'angolo tra via Dante e corso Garibaldi, nel cuore di Gubbio. Il finanziamento è stato annunciato dalla coalizione di maggioranza composta da Gubbio Civica, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che ha espresso soddisfazione per il via libera arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al progetto di messa in sicurezza dell'edificio, da tempo interessato da criticità strutturali. Le risorse consentiranno di avviare un intervento di consolidamento mirato, con particolare attenzione alle lesioni presenti sulle murature.

