Arriva il maltempo scatta l’allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per sabato 24 gennaio. La misura riguarda l'intera regione e si rende necessaria per monitorare le condizioni climatiche avverse previste. È importante prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante il maltempo.

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di colore Giallo valido per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio. Arriva il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 gennaio, sulle seguenti zone: Zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); Zona 2 (Alto Volturno e Matese) Zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); Zona 5 (Tusciano e Alto Sele). Si prevedono precipitazioni locali, a carattere di rovescio o temporale, anche intenso. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Arriva il maltempo, scatta l’allerta meteo in Campania Leggi anche: Torna il maltempo: scatta l’allerta meteo in Campania Leggi anche: Torna il maltempo in Campania, scatta l'allerta meteo: le previsioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: MALTEMPO, SCATTA IL PIANO DI SICUREZZA PER LA DIGA DI GOVOSSAI; Maltempo in arrivo, scatta il preallertamento in Sicilia; Maltempo nella Piana di Catania: agricoltura in ginocchio, scatta l'emergenza; Maltempo in Sardegna, scatta l’allerta: da domani codice rosso in diverse aree dell’Isola. Arriva il maltempo in Campania e scatta l'allerta 'gialla'Arriva il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte per tutta la giornata di domani, sabato 24 ge ... ansa.it Arriva il ciclone Harry, tre giorni di maltempo estremo dividono la Sicilia in tre fasce di allertaAllerta rossa nella fascia ionica fra Catania e Messina, arancione nella Sicilia centro orientale, solo gialla nella Sicilia occidentale ... blogsicilia.it Maltempo, arriva una nuova “doppia” perturbazione: sarà coinvolta anche la Sicilia https://qds.it/sicilia-maltempo-meteo-perturbazione-nuova-previsioni-pioggia-vento-domenica-sabato/ - facebook.com facebook Allerta maltempo, la tempesta arriva in Sardegna, prime strade chiuse. Attese raffiche di vento oltre i 100 km/h, allagamenti nel sud dell'Isola #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.