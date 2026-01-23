Arriva Dardust I successi al teatro Verdi

Stasera, venerdì 23 gennaio, il Teatro Verdi di Montecatini ospita Dardust, artista noto per il suo stile unico nel panorama musicale. L’Urban Impressionism Tour del pianista, produttore e compositore porta in scena un’esperienza musicale raffinata, rappresentando l’unica tappa toscana del suo tour. Un’occasione per ascoltare dal vivo un talento che ha saputo coniugare suoni innovativi e atmosfere evocative, trasformando il teatro in un luogo di emozione e musica.

Quando il suono della città diventa emozione. Questa sera, venerdì 23 gennaio, dalle 21 al Teatro Verdi di Montecatini, l’unica tappa toscana di Dardust: l’ Urban Impressionism Tour del pianista, produttore e compositore arriva nella nostra provincia. Artista capace di attraversare con naturalezza mondi sonori diversi, Dardust porta sul palco uno stile personalissimo e innovativo, ridisegnando i confini tra classico e contemporaneo. I suoi concerti sono esperienze immersive che nascono dall’incontro tra pianoforte ed elettronica, in cui scrittura colta, suggestioni minimaliste e visione pop convivono in un equilibrio raffinato e non convenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

