Arretrati CCNL scuola 2022-2024 Gilda denuncia errori di calcolo | il MEF deve intervenire per garantire gli importi corretti al personale

La Gilda ha segnalato errori di calcolo negli arretrati del CCNL scuola 2022-2024, che il personale ha recentemente ricevuto. Si attende un intervento del MEF per garantire l’erogazione degli importi corretti. Il contratto, firmato a dicembre presso l’ARAN, disciplina le retribuzioni e gli arretrati del personale scolastico per il triennio.

Il personale scolastico ha ricevuto gli arretrati previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per il triennio 2022-2024, sottoscritto a dicembre presso l’ARAN. L’erogazione delle somme ha generato numerose segnalazioni alla Gilda degli Insegnanti da parte di docenti che hanno riscontrato importi inferiori rispetto alle aspettative. Le criticità emerse riguardano calcoli errati che hanno penalizzato una parte consistente dei lavoratori della scuola. Le segnalazioni ricevute dal sindacato evidenziano incongruenze significative negli stipendi arretrati accreditati. Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, ha dichiarato: “Quello che dovrebbe risultare normale, come sempre se riguarda la scuola si trasforma in un rebus”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Firmato il rinnovo CCNL Scuola 2022-2024: aumenti in busta paga, arretrati e novità dal 2025

Leggi anche: Firmato il rinnovo del CCNL Scuola 2022-2024: aumenti in busta paga, arretrati e novità dal 2025

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: CCNL Istruzione e Ricerca: le novità; CCNL Istruzione e Ricerca 2022/2024: aggiornati gli stipendi del personale della scuola con la rata di gennaio; Contratto Scuola 2022-2024: le novità rispetto al contratto precedente; SCUOLA - Stipendi, domani arretrati a più di un milione di dipendenti, venerdì aumenti Ccnl 2022-24, a febbraio una tantum. Anief mette in guardia e propone una guida: troppi cedolini ‘tarocco’ con importi inferiori a quelli corretti.

Arretrati CCNL 2022–2024: la FLC CGIL interviene presso NoiPALa FLC CGIL è intervenuta formalmente presso NoiPA per segnalare e denunciare le numerose anomalie riscontrate nella liquidazione degli arretrati relativi al CCNL 2022–2024 del personale della scuola. flcgil.it

Stipendio docenti e ATA, arretrati: la UIL Scuola Rua segnala incongruenze negli importi erogati a gennaio e chiede l’intervento immediato del MEFLa UIL Scuola Rua ha trasmesso una comunicazione ufficiale al Ministero dell'Economia e delle Finanze per segnalare numerose anomalie relative agli arretrati del CCNL 2022-2024. orizzontescuola.it

Arretrati CCNL scuola più bassi su NoiPA: cosa accade e chi rischia importi ridotti - facebook.com facebook

CCNL Istruzione e ricerca: prevista l'erogazione degli arretrati x.com