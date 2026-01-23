Arrestato Ryan Wedding chi è l’ex snowboarder olimpico diventato boss del narcotraffico | Tra i 10 criminali più ricercati al mondo

Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato arrestato dall’Fbi. Considerato uno dei dieci criminali più ricercati al mondo, con una taglia di 15 milioni di dollari, è diventato un noto boss del narcotraffico. L’arresto conclude una lunga fuga, confermando il suo coinvolgimento nel traffico di droga e la sua posizione tra i principali ricercati internazionali.

La fuga di El Jefe è finita. L’Fbi ha annunciato di aver arrestato Ryan Wedding, il trafficante canadese entrato di recente nella lista dei dieci criminali più ricercati al mondo, con una taglia da 15 milioni di dollari. La storia di Wedding è una di quelle che sembrano uscite da un film. Cresciuto in una famiglia senza ombre, nel 2002 aveva raggiunto il punto più alto della sua carriera atletica partecipando alle Olimpiadi invernali di Salt Lake City come membro della squadra canadese di snowboard. Come è nato il suo impero della droga. Già due anni dopo, infatti, Wedding è stato arrestato più volte per alcuni reati legati alla droga.🔗 Leggi su Open.online

