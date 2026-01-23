Arouca-Sporting Lisbona sabato 24 gennaio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Altra notte felice per i Leoni?

Analisi e pronostici di Arouca-Sporting Lisbona, partita valida per il campionato portoghese in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 19:00. Approfondiamo formazioni ufficiali, quote e possibili sviluppi, con un focus sulla recente vittoria dello Sporting contro il PSG, che potrebbe influire sulle dinamiche della partita e sulle previsioni.

Lo Sporting Lisbona ha vissuto una vera e propria notte magica martedì notte al Josè Alvalade, quando ha sconfitto i campioni d’Europa in carica del PSG. I Leoni sognano di arrivare nelle prime 8 e qualche possibilità c’è: prima dell’ultima gara della fase campionato, però, la squadra di Rui Borges deve giocare una gara di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

arouca sporting lisbona sabatoPronostico Arouca vs Sporting Lisbona – 24 Gennaio 2026Al Stadio Municipal de Arouca il 24 Gennaio 2026 alle 19:00 va in scena una sfida che può pesare nella corsa alla parte alta della Primeira Liga. L’analisi ... news-sports.it

Lo Sporting rimane in 10, 2-2 con l'Arouca. Benfica a -2, il Porto si reinserisce?Solo 2-2 per lo Sporting in casa contro l'Arouca: autorete di Rui Silva all'8', pareggio di Harder al 17', gol del nuovo sorpasso ospite firmato da Araujo su rigore al 5' di recupero del primo tempo, ... tuttomercatoweb.com

