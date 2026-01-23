Armato e travisato rapina in farmacia arrestato un 35enne incastrato dalle telecamere

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Messina Sud hanno arrestato un 35enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una rapina in farmacia. Le immagini delle telecamere hanno contribuito a identificare e incastrare l’uomo, che è stato trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nella zona.

Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e porto illegale di pistola. Il provvedimento è.🔗 Leggi su Messinatoday.it Truffe agli anziani, 35enne incastrato dalle telecamere e arrestato dai carabinieriUn uomo di 35 anni di Aversa è stato arrestato dai carabinieri di Ghilarza, in Sardegna, con l’accusa di aver commesso truffe ai danni di anziani. Abusi su ospiti ultraottantenni di una rsa, arrestato un operatore nel Milanese: incastrato dalle telecamere nascosteUn operatore di 46 anni, di origini peruviane, è stato arrestato nel Milanese in seguito a accuse di maltrattamenti e violenza sessuale su due ospiti ultraottantenni di una RSA di Parabiago. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Blitz all’alba in tabaccheria. Il rapinatore di Cantarini condannato a quattro anni; Macerata, rapina in tabaccheria: condannato a 4 anni un romeno; Col cappuccio e armato di pistola tenta la rapina all’ufficio postale: ventitreenne in libertà vigilata per un anno; BRESCIA, RAPINA ARMATA IN TABACCHERIA: FERITO IL TITOLARE. Brescia, rapina armata in tabaccheria: ferito il titolareL'episodio nella serata di lunedì alla rivendita di via Zamboni. Il bandito, arma in pugno, ha intimato di consegnare il denaro, ma il proprietario ha reagito, venendo ferito alla testa con il calcio ... quibrescia.it Rapina con pistola al supermercato a San Giovanni a Teduccio: bandito in fuga con 400 euroIl malvivente ha fatto irruzione nel supermercato MD alla periferia Est di Napoli, minacciando uno dei cassieri con una pistola ... fanpage.it L’uomo, armato di coltello e con il volto travisato, dopo aver commesso la rapina minacciando la commessa, si era dato alla fuga a bordo di uno scooter con targa illeggibile - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.