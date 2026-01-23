Après Tout | il Concerto della Memoria e del Dialogo al Teatro Comunale di Modena

Il Concerto della Memoria e del Dialogo, giunto alla sua diciottesima edizione, si svolgerà il 25 gennaio alle ore 20:30 al Teatro Comunale

La diciottesima edizione del Concerto della Memoria e del Dialogo torna al Teatro Comunale "Pavarotti-Freni" il prossimo 25 Gennaio alle ore 20:30.Andrà in scena "Après Tout" Dopo Tutto, opera del 2012 per ensemble vocale e strumentale del compositore contemporaneo Fabien Lévy, presentata in.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Giornata della Memoria: al Teatro Carcano debutta in Italia “Il grande nulla”, il dialogo mai raccontato tra Liliana Segre e Primo LeviIn occasione della Giornata della Memoria, il Teatro Carcano di Milano presenta “Il grande nulla” il 27 gennaio 2026 alle 19.

Argomenti discussi: Après tout, musica nel tempo del perdono; 'Après Tout': concerto a Modena tra memoria e dialogo al Teatro Pavarotti-Freni; Gli Amici della Musica di Modena pronti a svelare al pubblico la programmazione della stagione 2026; Il Giorno della Memoria : Abbiamo il dovere di ricordare tra storia, coscienza e dialogo.

