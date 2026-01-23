Apprensione per Neres | rischio stop lungo per l’esterno

Il Napoli potrebbe affrontare una nuova difficoltà in vista delle prossime gare, a causa di un possibile infortunio di Neres. L’esterno potrebbe essere costretto a uno stop prolungato, complicando le scelte di Antonio Conte. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per valutare l’effettivo impatto sulla rosa e sulle strategie del team.

Nuova emergenza in casa Napoli, con Antonio Conte costretto a fare i conti con un’altra possibile assenza pesante. Le condizioni di David Neres destano forte preoccupazione e il timore è quello di uno stop prolungato, legato a un problema al tendine della caviglia sinistra. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il quadro clinico non è ancora definito e serviranno ulteriori valutazioni per stabilire l’entità dell’infortunio. “David Neres è un’ombra che s’allungherà nelle notti che verranno, un tormento con cui convivere fin quando non si avrà la risposta certa e definitiva su uno dei suoi tendini, e quindi uscirà di scena per un mese o forse due. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

