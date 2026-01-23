Applausi a Maestrelli perde con Djokovic che però si congratula Non volevo uscire

Nel secondo set a Melbourne, Francesco Maestrelli sorprende con una smorzata elegante, attirando l’ammirazione di Novak Djokovic. Nonostante la sconfitta, il campione serbo si complimenta con l’avversario, dimostrando rispetto e sportività. Un momento che conferma l’abilità e il carattere del giovane tennista italiano, nel contesto di una sfida tra grandi protagonisti del circuito internazionale.

Pisa, 23 gennaio 2026 – Melbourne, Australia. Si gioca il secondo set: Francesco Maestrelli inventa una smorzata deliziosa sulla Rod Laver Arena e, dall’altra parte della rete, Novak Djokovic, il tennista più titolato di sempre, si ferma ad applaudire. In due ore e sedici minuti Maestrelli viene eliminato, ma non c’è male per essere il suo primo Slam. Il risultato dice 6-3 6-3 6-2 per il dieci volte campione di Melbourne, il campo racconta qualcosa di più. Il numero 141 del mondo gioca un match migliore di quanto dica il punteggio, tiene testa al serbo e prova, a tratti, a prendersi il centrale più famoso del tennis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

