Apoteca Natura annuncia l'apertura ai soci, trasformandosi in una Public Company. Questa decisione mira a rafforzare il modello di crescita partecipata, coinvolgendo più attivamente i farmacisti della rete internazionale di farmacie indipendenti con sede a Sansepolcro. La nuova configurazione consentirà una maggiore collaborazione e sviluppo condiviso, consolidando la posizione del gruppo nel settore farmaceutico italiano.

di Federico D’Ascoli SANSEPOLCRO (Arezzo) Il gruppo Apoteca Natura rafforza il proprio modello di crescita partecipata aprendo sempre di più il capitale ai farmacisti che fanno parte della rete internazionale di farmacie indipendenti con sede a Sansepolcro. Apoteca Natura promuove un approccio consapevole alla salute, focalizzandosi sulla prevenzione e l’integrazione, con una specializzazione in prodotti naturali e servizi personalizzati. Con la seconda tranche di aumento di capitale riservata agli affiliati, il gruppo supera i cento soci-farmacisti in quattro Paesi europei (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) che oggi detengono oltre il 5% del capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apoteca Natura apre ai soci: "Ora una Public Company"

Argomenti discussi: Apoteca Natura apre ai soci: Ora una Public Company; Apoteca Natura, completata II tranche di finanziamento: già cento i soci farmacisti.

