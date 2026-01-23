Aperto il bando per viaggi studio all’estero del Fondo Giovanna Viespoli – sapere è libertà

È stato aperto il bando del Fondo “Giovanna Viespoli – sapere è libertà”, promosso dalla Fondazione di Comunità di Benevento. L’iniziativa offre due contributi di studio, del valore di 1.000 euro ciascuno, destinati a studenti interessati a programmi di viaggi studio all’estero. La domanda può essere presentata entro i termini stabiliti, favorendo opportunità di formazione e crescita personale attraverso esperienze internazionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Fondo " Giovanna Viespoli – sapere è libertà ", istituito nell'ambito della Fondazione di Comunità di Benevento, annuncia l' apertura del bando per l'assegnazione di due contributi di studio da €1.500 ciascuno per l'anno scolastico 20252026. Le risorse, raccolte dal Fondo, sono destinate a studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Benevento e provincia per la partecipazione a viaggi studio all'estero, inseriti nei percorsi formativi delle scuole stesse. L'avviso è rivolto esclusivamente alle scuole secondarie di secondo grado del territorio che abbiano attivato, o intendano attivare, nella propria offerta formativa un percorso che preveda un viaggio studio.

