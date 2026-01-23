anziani vittime di truffe un protocollo per aiutarli informazione e protezione

In risposta alle crescenti truffe rivolte agli anziani, è stato sviluppato un protocollo dedicato a fornire informazioni e strumenti di protezione. Le principali modalità di raggiro avvengono tramite telefonate o incontri direttamente a domicilio, mettendo a rischio la sicurezza delle persone più vulnerabili. Questo intervento mira a sensibilizzare e supportare gli anziani, contribuendo a prevenire situazioni di rischio e a rafforzare la loro tutela.

Pistoia, 23 gennaio 2026 – Le modalità più ricorrenti sono per telefono oppure direttamente alla porta di casa. Si presentano con generalità fittizie, chiedono di poter entrare o di poter acquisire dati e consensi, si conquistano la fiducia di chi hanno davanti e da capaci attori quali sono se ne vanno ’a mani piene’. Poco importa se a farne le spese sono uomini e donne anziani, di fatto finiti raggirati. Un fenomeno quello delle truffe agli over 65 in costante crescita, con l’ultimo dato nazionale disponibile (Rapporto Italia 2025 di Eurispes riferito al 2024) a segnare un +15,58% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

