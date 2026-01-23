Antonio Zequila a Non è la Tv | Corona è una mer*a come Pappalardo ha infangato Signorini per fare abbonamenti

Antonio Zequila, ospite a Non è la Tv di Fanpage.it, ha commentato il caso Signorini, esprimendo la sua opinione sui recenti eventi. Zequila ha affermato di aver parlato con Alfonso Signorini, descrivendolo come una persona tranquilla e in grado di difendersi. La conversazione si è concentrata su alcune polemiche recenti, offrendo uno spunto di riflessione sulla situazione attuale nel mondo dello spettacolo.

Antonio Zequila ospite di Non è la Tv di Fanpage.it ha parlato del caso Signorini: "Ho sentito Alfonso, lui è tranquillo e si difende". Ha accostato Fabrizio Corona ad Adriano Pappalardo: "Sono due mer*e. L'ho aggredito per difendere mia madre", il racconto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Signorini in tribunale: “Calunnie di Corona, vuole distruggermi. Antonio Medugno? Soggetto particolare”Alfonso Signorini ha negato le accuse mosse da Fabrizio Corona e Antonio Medugno, respingendo le accuse di calunnia e diffamazione legate allo scandalo mediatico.

Antonio Ricci su Corona: “A Signorini resterà tutto lo sfregio del mondo, ma per un sistema non bastano due denunce”Antonio Ricci commenta la vicenda Corona e Signorini, sottolineando che, sebbene il caso abbia suscitato scalpore, per un sistema mediatico non bastano due denunce.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Antonio Zequila difende Alfonso Signorini e attacca Fabrizio Corona: Presto colpo di scena; Antonio Zequila su Signorini e Corona: Presto un colpo di scena.

Antonio Zequila: «Per anni ho vissuto a Prati, ora ai Castelli: Roma è bellissima ma troppo caotica»Antonio Zequila è appena tornato da Sanremo ed è già al lavoro con diversi progetti, tra cui una lettura spettacolo al Teatro Sala Umberto dedicata al padre Giovanni. «Gli Alberi di Giovanni, è un ... ilmessaggero.it

Alberto di Monaco e Antonio Zequila, gli ex fidanzati di Simona Tagli/ Non ero principessa ma…Simona Tagli rivela alcuni aneddoti sugli ex fidanzati Alberto di Monaco e Antonio Zequila: Ero molto attratta fisicamente. Er mutanda? Non gli piace se.. Simona Tagli non ha paura di rispolverare i ... ilsussidiario.net