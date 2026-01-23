Antonella Clerici propone a Daria Bignardi il ritorno in Rai lei | Chiedi in giro non so se sono così amata

Daria Bignardi è intervenuta come ospite a È Sempre Mezzogiorno, presentando il suo ultimo libro. Durante l’incontro, Antonella Clerici le ha proposto un ritorno in Rai, ma Bignardi ha risposto con modestia, invitando a chiedere in giro se sia così amata. La conversazione ha offerto uno sguardo sincero sulla carriera e sulle prospettive future della scrittrice e conduttrice italiana.

Daria Bignardi pronta a tornare in tv? La proposta di Antonella Clerici in diretta spiazza tuttiDaria Bignardi, nota giornalista e scrittrice, si è allontanata dalla televisione da alcuni anni, dedicandosi alla scrittura.

Antonella Clerici: “Sfidare C’è Posta per Te? Non è che sia così contenta. Vincere è impossibile, ma mi difendo”Antonella Clerici commenta la sfida con C’è Posta per Te, definendolo il miglior programma di Mediaset.

