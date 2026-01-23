Antisemitismo prove di unità nel Pd

L’assemblea dei senatori del Pd ha discusso di antisemitismo, evidenziando un certo grado di unità tra maggioranza e minoranza interne al partito. Pur riconoscendo alcuni limiti, i rappresentanti si sono trovati d’accordo sull’importanza di affrontare il tema. Si tratta di un primo passo nel percorso di sensibilizzazione e contrasto a fenomeni di discriminazione, in un contesto politico che richiede attenzione e responsabilità.

AGI - Un passo avanti, quello dell'assemblea dei senatori Pd sull' antisemitismo. Su questo, maggioranza e minoranza interne al partito sono concordi, sebbene per i riformisti si tratti di un "primo passo timido". Al termine di confronto serrato sui disegni di legge contro l'antisemitismo, andato avanti per quasi quattro ore, l'assemblea dei senatori del Partito Democratico riesce a dare un segno di unità verso l'esterno. Il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, annuncia la nascita di un comitato ristretto del partito per elaborare gli emendamenti al testo base che arriverà martedì 27 gennaio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Antisemitismo, prove di unità nel Pd Antisemitismo, nervi tesi nel PdNel dibattito politico, il Partito Democratico conferma la volontà di rispettare la data del 27 gennaio, Giorno della Memoria, per l'avvio delle iniziative contro l'antisemitismo. Antisemitismo: Delrio, 'nel Pd restano distanze, mio testo rimane'Durante l'assemblea dei senatori del Pd, Graziano Delrio ha sottolineato che la discussione sull'antisemitismo è stata serena e costruttiva.

