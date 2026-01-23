Anticipo Serie A Inter-Pisa 6-2

Nell'anticipo della Serie A, l'Inter ha battuto il Pisa per 6-2. Partenza intensa con il Pisa in vantaggio grazie a errori di Sommer e a un pallonetto di Moreo, seguito da una rete di testa su corner. La squadra nerazzurra ha poi reagito, portando a una rimonta significativa nel corso della partita.

22.42 Avvio choc, poi rimonta devastante. Moreo si regala il sogno in avvio: errore di Sommer e pallonetto (11'); girata di testa su corner (23'). L'Inter non accusa il colpo e carica a testa bassa. Diverse le occasioni,poi il 'mani' di Tramoni manda Zielinski a trasformare dal dischetto (39'). Subito il pari dalla testa di Lautaro (41') su invito di Dimarco,al 2' di recupero ribalta la zuccata di Esposito (cross di Bastoni).Scuffet protagonista della ripresa,ma nel finale 'incassa' da Dimarco (82'),Bonny (86') e Mkitharyan (93').

