Anne Hathaway e il marito Adam Shulman ai funerali di Valentino a Roma – Il video

Il 23 gennaio 2026 si sono svolti a Roma i funerali di Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. La cerimonia si è tenuta presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza di numerosi ospiti del mondo della moda e dello spettacolo. Tra i presenti anche Anne Hathaway e il marito Adam Shulman, che hanno partecipato in rispetto della memoria dello stilista.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 I funerali di Valentino Garavani, il celebre stilista scomparso a 93 anni lo scorso 19 gennaio 2026, si sono tenuti presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza della Repubblica a Roma. Al funerale ha partecipato anche l'attrice di Hollywood Anne Hathaway insieme al marito Adam Shulman. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Dopo la denuncia di Report, nei pc dei magistrati spunta un altro software: usa l’intelligenza artificiale per gestire i dossier. Ma si può disattivare «Renzi bullo»: l’ex premier perde con il Fatto. Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali Software spia, Report e l’accusa che arriva fino a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | LiveA Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Valentino, il cameo ne Il diavolo veste Prada con Meryl Streep e l'amica Anne Hathaway; Gli abiti da sposa più belli disegnati da Valentino Garavani. FOTO; Valentino, diretta funerali a Roma: Giammetti commosso: Non ti farò dimenticare. Da Anne Hathaway a Anna Wintour, i vip in chiesa....; Paramount Plus, Anne Hathaway tra fede e terrore nella nuova serie TV: la trasformazione da diva a eroina.

Da Anne Hathaway a Anna Wintour e Donatella Versace: l’addio della moda a Valentino. Le immagini dei vip presenti al funerale – VIDEORoma dà l'ultimo addio al Maestro della moda nella Basilica di Santa Maria degli Angeli con star e stilisti da tutto il mondo ... ilfattoquotidiano.it

Valentino, la diretta dei funerali a Roma: Anne Hathaway, Anna Wintour e Donatella Versace in prima fila. In chiesa il discorso di GiammettiL'ultimo saluto a Valentino Garavani sarà oggi alle 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro entrerà nella Basilica accolto dalle note ... ilmattino.it

L’attrice americana Anne Hathaway è arrivata a Roma insieme al marito Adam Shulman per partecipare ai funerali di Valentino Garavani, celebrati nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Profondamente legata allo stilista italiano, Hathaway lo - facebook.com facebook

#Roma I funerali di #Valentino. Mondo della moda e divi di Hollywood per l’ultimo saluto al grande stilista: Donatella Versace, Cucinelli, Anne Hathaway, Liz Hurley, Anna Wintour. Il compagno “Non ti dico addio, ma grazie”. Il racconto di @fedemello. x.com